Başbakan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Bu özel günde, kadınların vermiş olduğu zorlu mücadeleleri ve başarılarını anımsayarak, daha adil ve eşitlikçi bir dünya inşa etme çabalarına katkıda bulunmak bizler için çok önem arz etmektedir.

Annelerimiz, sadece evlatlarının değil, tüm toplumun temel taşıdır. Sevgi dolu kalpleri, fedakar ruhları ve güçlü iradeleri ile ailelerimizi ve toplumumuzu ayakta tutanlardır. Vatan sevgisini, fedakarlığı ve cefakârlığı bize aşılayan annelerimiz, KKTC'nin kuruluşunda ve bekasında da büyük rol oynamıştır.

Kadınlarımız, adanın tarihi boyunca birçok sorunla karşı karşıya kalmış, savaş, göç ve ekonomik zorluklar yaşamış buna rağmen güçlü karakterleri sayesinde her zaman ayakta kalmayı başarmış, topluma örnek bireyler olmuş ve olmaya da devam edeceklerdir.

Bu vesileyle geçmişten KKTC'nin ilanına kadar yaşadığımız zorlu süreçlerde, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık mücadelesinde fedakarlıklarıyla öne çıkan, vatanı uğruna canlarını hiçe sayan ve bugün aramızda bulunmayan kahraman annelerimizi saygıyla anıyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, 6 Şubat Asrın deprem felaketinde kaybettikleri evlatlarının acısını yüreğinde taşıyan annelerimize de bir kez da başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”