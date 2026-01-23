Başbakan Ünal Üstel, asgari ücretle çalışan KKTC vatandaşlarına yönelik 12 bin TL’lik devlet desteği için başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Üstel, söz konusu ödemenin iki taksit halinde, net rakam olarak, herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmadan doğrudan çalışanların banka hesaplarına yatırılacağını vurguladı.

“Hayat Pahalılığına Karşı Devlet Kalkanı”

Uygulamanın temel amacının hayat pahalılığı karşısında çalışanları korumak olduğunu belirten Üstel, ücret artış farkının işverenin üzerine yüklenmeden adil bir denge sağlandığını ifade etti.

Üstel, “Devlet olarak işverenimizi zorlamadan, ancak işçimizi de hayat pahalılığı karşısında ezdirmeden hareket ediyoruz. Ücret artış farklarını yüzdelik olarak da dikkate alarak bu sorumluluğu devlet üstleniyor”

ifadelerini kullandı.

Ocak Ayında Net 58.738 TL

Başbakan Üstel, yapılan düzenlemeler ve sağlanan desteklerle birlikte ilk 6 bin TL’lik ödeme sonrası, Ocak ayında asgari ücretlinin eline geçecek aylık net tutarın 58.738 TL olacağını açıkladı.

12 bin TL’lik devlet desteğiyle sağlanan bu artışın, asgari ücret tespit masasında konuşulan rakamların üzerinde, yüzde 22,90’lık bir artış oranına karşılık geldiğini belirten Üstel, bunun çalışanların alım gücünü korumaya yönelik güçlü bir adım olduğunu kaydetti.

12 Bin TL İki Taksitte, Tamamı Net

Destek kapsamında, asgari ücret üzerinden sigorta primi yatırılan KKTC vatandaşı çalışanlara, Şubat ve Mart aylarında 6’şar bin TL olmak üzere toplam 12 bin TL ödeme yapılacak.

Ödemelerin İstihdam Destek Merkezi Fonu aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade eden Üstel, “Bu destekten hiçbir vergi veya kesinti yapılmayacak, başvurularda bildirilen IBAN ve UBAN numaralarına doğrudan yatırılacaktır”

dedi.

Başvurular Online Yapılacak

Destekten yararlanmak isteyen çalışanların, ihtiyat.gov.ct.tr adresi üzerinden oluşturulan online portal aracılığıyla IBAN ve UBAN numaralarıyla birlikte başvurularını bugünden itibaren yapabilecekleri bildirildi.