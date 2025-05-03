UBP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Gençlik Kolları Başkanları ve Başbakan Üstel’in Hukuk Danışmanı Hamza Ruso da hazır bulundu.

AZERBAYCAN'DAN KKTC’YE SELAM VE DESTEK

Ramil Hasan, Başbakan Üstel tarafından bir kez daha misafir edilmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek Azerbaycan Meclisi ve Yeni Azerbaycan Partisi’nin selamlarını iletti. Kıbrıs Türk halkının kendileri için çok değerli olduğunu belirten Hasan, Üstel başkanlığındaki UBP ve hükümet ile iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

GENÇLER 14 MAYIS’TA KKTC’DE BULUŞUYOR

Yeni Azerbaycan Partisi, AK Parti ve UBP arasında imzalanan iş birliği protokolüne büyük önem verdiklerini kaydeden Ramil Hasan, 14 Mayıs’ta Azerbaycan ve Türkiye’den gençleri KKTC’de buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Hasan, Başbakan Üstel’e ev sahipliği için yürekten teşekkür ederek, Üstel’i 13 Haziran’da Azerbaycan’da ağırlayacaklarını da müjdeledi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KKTC’NİN DIŞA AÇILIMINI GÜÇLENDİRİYOR

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, KKTC dostu Ramil Hasan’la bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk Devletleri Teşkilatı’nın Güney Kıbrıs’la ilgili kararına değinen Üstel, “Bu karara rağmen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bizlerle ilgili yürekli sözleri ve kararlı adımları için teşekkür ediyoruz. Sayın İlham Aliyev, Türk Devletleri için de önemli bir mesaj vermiştir. Bizlere verdiği ayrı değer ve önemi bir kez daha göstermiştir,” dedi.

Yeni Azerbaycan Partisi, AK Parti ve UBP arasında imzalanan iş birliği protokolünün KKTC’nin dışa açılımı açısından çok değerli olduğunu ifade eden Üstel, Azerbaycan ve Türkiye’den gelecek gençleri 14 Mayıs’ta KKTC’de misafir edeceklerini vurguladı.