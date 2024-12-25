Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasında açıklanan kararın ardından yaptığı açıklamada, verilen cezaların kısmen de olsa mutlu ettiğini söyledi.

Başbakan Üstel, “6 Şubat’ta ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşadığımız asrın felaketinden sonra hep Adıyaman’da olduk… Bugün altıncı kez Adıyaman’dayız…” ifadelerini kullandı.

Üstel, cezaların kısmen de olsa mutlu ettiğini de belirterek, “Gerekçeli karar açıklandıktan sonra istinafa başvuracağız. Vicdanları rahat ettirene kadar takip edeceğiz. Hedeflediğimiz adalet tecelli edene kadar yolumuza devam edeceğiz. Bu dava burada neticelendi ama bizim işimiz henüz bitmedi” dedi.