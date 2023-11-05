Başbakan Ünal Üstel hafta sonu ziyaretleri çerçevesinde, Yılmazköy ve Alaykoy'de halkla buluştu.

Üstel’e ziyaretlerinde, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Ahmet Savaşan, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Alişan Şan ile partililer de eşlik etti.Halk buluşmasında Ünal Üstel büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılandı.

Konuşmasının başında, Gönyeli -Alayköy Belediyesi için yerel seçimlerde UBP ve Hüseyin Amcaoğlu’na büyük destek veren halka teşekkür eden Ünal Üstel, "Köylerimiz yalnız değildir. Her hafta sizlerin yanına geliyoruz, sizleri dinliyoruz, bu ülke için, sizler için neler yapabiliriz diye sesinize kulak veriyoruz. Gittiğimiz her bölgede hizmetlerimizin ve uğraşlarımızın karşılığını doğrudan insanımızdan almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın her şeyin en güzelini hak ettiğine vurgu yapan Üstel, hükümete gelir gelmez, halkın yararına olacak adımları kararlılıkla attıklarını, tozlu raflarda bekleyen yasaları, tek tek hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti.

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Üstel, "2008 yılından beri sadece konuşulan ve hep bekleyen Belediyeler Reformu'nu hayata geçirdik. Bize 'belediyeleri batıracaksınız' dediler. Ancak biz doğru bildiğimiz yolda yürümekte ısrar ettik. Zaman bizi haklı çıkardı. Enerjide kablo ile elektrik ve enterkonnekte sistemini adım adım hayata geçiriyoruz. Anavatan’dan suyu getirdiğimiz gibi enerjiyi de getireceğiz. Fizibilite çalışması 4-5 ay içinde bitecek ve sonunda istikrarlı bir enerjiye kavuşacağız. Öte yandan Yeni Ercan ile dünyaya olan penceremizi açtık. Şimdi hukuk yoluyla ambargoları kaldırmak için mücadele ediyoruz."

SOSYAL KONUTLARIN İLK TEMELİ GÜZELYURT'LA EŞ ZAMANLI OLARAK ALAYKÖY'DE DE ATILACAK

Gençlerin kendi topraklarında özgürce yaşamaları, bölgelerinde konut sahibi olmaları için de çalışmaya devam ettiklerini belirten Ünal Üstel, Alayköy - Yılmazköy bölgesinde kırsal kesim arsalarının hak edenlere yeniden dağıtılacağını, gençlere ayrıca, yarım kalan evini tamamlaması, ya da kırsal kesim arsasına evini yapması için düşük faizli kredi uygulamasının devam ettiğini kaydetti.

Üstel ayrıca şunları kaydetti:

"Bölge gençlerine vergiden muaf düşük maliyetli sosyal konut projesi için mevzuat çalışmaları tamamlanıyor. Güzelyurt ile eş zamanlı ilk olarak ilk temellerden birini de Alayköy’de atacağız."

ÜRETİCİMİZE VE HAYVANCIMIZA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Üreticiye ve hayvancıya desteğe devam edeceklerini de vurgulayan Üstel, “ Eşine az rastlanan bir destek yaratıyoruz. Teşviklere bütçede 800 milyon TL ayrılmıştı. Yeni bütçede bu rakamı 1 milyar 850 milyon TL yaptık" ifadelerini kullandı.

DÜNYAYLA KUCAKLAŞACAĞIZ

Anavatan Türkiye’nin desteğiyle, Kıbrıs Türk Halkı’nın dünyayla kucaklaşması sürecini başlattıklarını da anımsatan Üstel, “Kıbrıs’ta artık federasyon görüşmesi diye bir şey yok. Bu adada egemen iki eşti devlet var. Kabul edilirse, oturur konuşuruz. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğini küçümseyenlere inat, dünyayla kucaklaşma yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

FİLİSTİN'İN BİZİM GİBİ ANAVATANI YOK

Üstel ayrıca “ İsrail’in Gazze saldırısı sürüyor, dünya izliyor. Orada savaş suçu işleniyor. BM ve AB seyirci kalıyor. Filistin büyük acılar yaşıyor, çünkü ne yazık ki onların Anavatan Türkiyesi yok, garantörü yok. Ama biz 1960’tan kalan haklarımızdan hareketle, 1974 Mutlu Barış Harekatı sonucu Anavatanımızım güvencesiyle huzur içinde yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Üstel, “ Bizim derdimiz KKTC....Bizim derdimiz bu bayrağın göklerde daha güçlü dalgalanmasıdır. Bunun için de Anavatan Türkiye ile istişare içinde yoğun çalışıyoruz. KKTC'yi adım adım dünyayla kucaklaştırıyoruz. Bu devleti UBP kurdu.... Yaşaması için, dünyayla kavuşurken daha güçlü olması ne gerekiyorsa yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.