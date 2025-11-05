Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’in vefatının 19. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayarak, "Merhum Bülent Ecevit’i, vefatının 19’uncu yıl dönümünde rahmet, saygı ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel mesajında şunları kaydetti:

"Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na liderlik eden merhum Bülent Ecevit’i, vefatının 19’uncu yıl dönümünde rahmet, saygı ve şükranla anıyorum.

Sayın Ecevit, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve onurlu varoluşu uğruna sergilediği kararlı duruşla tarihe geçmiştir. Onun liderliğinde alınan o tarihi karar, Kıbrıs adasına barış ve huzur getirmiş; Kıbrıs Türk halkına ise geleceğini kendi elleriyle şekillendirme hakkını kazandırmıştır."