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Toplantıda konuşan Başbakan Ünal Üstel'in açıklamasından satır başları şöyle:

-Bu bir yıllık süre içerisinde Kıbrıs Türk halkı tarihte eşi görülmemiş bir acı ile yüzleşti. Deprem felaketinde 49 vatandaşımızı yitirdik. Şampiyon meleklerimizi kaybettik. Şampiyon meleklerimize ve yaşamını yitiren ntüm vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Davalarının takipçisiyiz. Hukuki süreçleri hükümet ve meclis olarak yakından takip ediyoruz.

-Yaşanan deprem felaketinin ardından bir devlete yaraşır şekilde sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Tek bir insanımızı dahi deprem bölgelerinde bırakmadık. Keşke hepsini yaşam dolu şekilde ülkelerine ulaştırabilseydik ama olmadı. En büyük üzüntümüz bu oldu.

-Deprem süreci boyunca Türkiye ile kardeşliğimizin sözde değil özde var olduğunu ispatladık. Deprem bölgelerine kurtarma ekiplerimizi yolladık. Yardım çığlıklarına kulak verdik. Depremzedelere kapılarımızı açtık. Evlerini kaybeden insanlar için konteyner evler projesini başlattık. Halk olarak gücümüz çerçevesinde mali katkılarda bulunduk.

-Depremde hayatını kaybetmiş insanlarımızı da unutmadık. Onların anılarının yaşatılması için bir çok projeyi hayata geçirmek için çalışmalar sürüyor.

-Bir çok yardımlar yaptık. Yaptığımız herşey helal olsun. Halkımıza da yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Deprem sonrasında çıkarmamız gereken dersleri de çıkardık. Deprem Denetim Komitesi oluşturduk. Bir ilki yaparak okullarda hastanelerde risk araştırması yaptık.

-Yine bu süreçte test sonuçlarını beklemeden çocuklarımızı riske atmamak için boşalttığımız ve taşıdığımız okullar oldu.