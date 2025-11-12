Açıklamasında Başbakanlığa bağlı Deprem ve Doğal Afet Komitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nin (AFAD), olası artçı sarsıntılar ve risk durumlarına karşı gerekli inceleme ve koordinasyon çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Üstel, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bölge müdürlüklerinden edinilen bilgilere göre, KKTC genelinde herhangi bir hasar veya yıkım meydana gelmediğini kaydetti.

“Hükümetimiz, ilgili kurumlarla sürekli irtibat halindedir ve süreci yakından takip etmektedir” diyen Başbakan Ünal Üstel, “Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; ülkemizin her türlü afetten korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini kamuoyuna saygıyla bildiririm” ifadelerini kullandı.