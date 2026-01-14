CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

BÜstel, görev süresi boyunca izlenen yol haritasının sözden çok icraata dayandığını vurguladı.

Hükümetlerinin bir icraat ve reform hükümeti olduğunun altını çizen Başbakan Üstel, 2022’den bu yana aynı kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, “Biz bu ülkede laf değil, iş ürettik. 2022’de de, 2023’te de, 2024’te de, 2025’te de çizgimiz değişmedi. Bugün de aynı irade ile yolumuza devam ediyoruz. 2026 yılı için hedefimiz nettir: Daha çok proje, daha güçlü reformlar” dedi.

Ortaya konan başarının arkasında güçlü bir siyasi duruş olduğuna dikkat çeken Üstel, istikrarın önemine vurgu yaptı. “İnanç, cesaret ve siyasi istikrar yoksa büyük işler yapılamaz” diyen Üstel, siyasi istikrarın olmadığı ortamlarda projelerin yarım kaldığını, reformların ise sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Üstel, hükümetin öncelikli hedeflerinin başında siyasi istikrarı sağlamak ve geçmişten kalan yarım projeleri tamamlamak olduğunu kaydederek, bu anlayışla hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Basın toplantısında hükümetin dört yıllık sürede hayata geçirdiği projeler ve reformlara ilişkin detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı bildirildi.

DETAYLAR GELECEK...