Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, partinin kuruluşunun 50’nci yılı kapsamında Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda düzenlenen kermese katıldı.

Etkinlikte konuşan Üstel, UBP’nin 50’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında tüm ilçelerde halkla iç içe organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, “Bugün de başkent Lefkoşa’da, Genel Sekreterimiz Ahmet Savaşan, Lefkoşa İlçe Başkanımız Mustafa Akyön ve Kadın Kolları Başkanımız Şerife Ünverdi öncülüğünde son derece anlamlı ve güzel bir etkinlik gerçekleştirildi” dedi.

Farklı ilçelerden gelen kadın ve gençlik kolları üyelerinin etkinliğe yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Üstel, teşkilatlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlü bir şekilde ortaya konduğunu söyledi.

“Ulusal Birlik Partisi olarak en büyük gücümüzü halkımızdan alıyoruz” diyen Üstel, ülkenin ve devletin daha ileriye taşınması için halkla birlikte çalışan bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti.

Kadın Kolları’nın özverili çalışmalarına dikkat çeken Üstel, etkinlikten elde edilen tüm gelirlerin sosyal yardım amacıyla kullanılacağını belirterek, onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara destek sağlanacağını ifade etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca kan bağışı kampanyası da düzenlendiğini belirten Üstel, partililer ve vatandaşlar tarafından yapılan bağışların ihtiyaç sahibi hastalar için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na teslim edileceğini söyledi. Üstel, tedavi gören tüm hastalara acil şifalar diledi.

Başbakan Üstel, “Ulusal Birlik Partisi olarak bu tür organizasyonlardan elde edilen gelirlerin; çocuklarımız, STK’lar ve özellikle sağlık alanındaki ihtiyaçlar için kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasının sonunda Üstel; Genel Sekreter Ahmet Savaşan ve Lefkoşa İlçe ile kadın kolları başkanlarına, teşkilat mensuplarına ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin 50’nci yıl etkinliklerinin önümüzdeki süreçte de farklı organizasyonlarla devam edeceğini belirtti.