Lefkoşa İlçe Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan istişare toplantıları, Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan’ın çağrısıyla ilçeye bağlı örgütlerin başkanlarının katılımı ile devam ediyor. UBP Lefkoşa Surlariçi Örgütlerinin katılımı ile gerçekleştirilen ikinci toplantıya Başbakan Ünal Üstel ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı. Toplantı Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

Savaşan: Amacımız birlik beraberliği pekiştirmek…

Lefkoşa İlçe Başkanı Dr. Savaşan, toplantıda yaptığı konuşmada, planlı faaliyetleri kapsamında sürdürülen istişare toplantılarının Lefkoşa’ya bağlı bütün Örgüt başkanları ile devam edeceğini vurgulayarak amaçlarının Lefkoşa’daki birlik beraberliği pekiştirmek ve Lefkoşa’ya yakışan faaliyetleri hayata geçirmek olduğunu söyledi. Savaşan, UBP’yi güçlendirdikleri ölçüde KKTC’nin de güçlenmiş olacağının bilinciyle hareket ettiklerini ve Kıbrıs Türk halkını geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını vurguladı.

Hayat pahalılığı 3 defa verilecek...

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin de desteğiyle 2024 yılının 2023 yılından çok daha güzel geçmesi için gerekli ekonomik adımların atıldığını belirterek, % 50.31 oranındaki hayat pahalılığının ocak maaşlarına yansıtılacağını ve hayat pahalılığının 2024 yılında 3 defa verileceğini anlattı.

Kamu çalışanları arasında yüksek maaş alanlarla, düşük maaş alanlar arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak için verilen sözlerin tutulduğunu ve sendikalarla ortak bir noktada buluşulduğunu söyleyen Üstel, özel sektöre sosyal sigorta prim desteğinin verilmeye devam edileceğini vurguladı. Asgari ücrete memnun edici bir artışın da yapıldığını anımsatan Üstel hayvancılık ve tarıma da önemli oranda verilen desteklerin süreceğini söyledi.

Çalışmalar bütün ilçelerde artarak devam edecek…

Üstel güçlü ve istikrarlı bir UBP’nin, KKTC’yi de güçlü ve istikrarlı kılacağına işaret ederek, çalışmaların bu bilinçle Lefkoşa ve diğer bütün ilçelerde artarak devam edeceğini söyledi.