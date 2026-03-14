Başbakan Üstel, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının toplum için üstlendiği hayati role dikkat çekerek, görevlerini fedakârlık ve adanmışlıkla yerine getiren tüm sağlık emekçilerine teşekkür etti.

Üstel mesajında, göreve geldikleri günden bu yana sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi ve halkın nitelikli sağlık hizmetine erişebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Sağlık alanındaki yatırımların kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Üstel, güçlü, çağdaş ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

2026 yılıyla birlikte sağlık alanında yeni bir dönemin başladığını kaydeden Üstel, sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik verilen sözlerin önemli bir bölümünün hayata geçirildiğini dile getirdi. Bu kapsamda yıllardır beklenen Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi ile Karpaz Pamuklu Devlet Hastanesi projelerinin temellerinin atıldığını ve çalışmaların adım adım ilerlediğini belirtti.

Öte yandan uzun süredir tamamlanamayan Girne Hastanesi ile Güzelyurt Hastanesi projelerinde de sona yaklaşıldığını ifade eden Üstel, sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla Maraş, Lapta, Değirmenlik Dr. Alkan, Gaziköy, Dörtyol ve Beyarmudu bölgelerinde yeni sağlık merkezlerinin hayata geçirildiğini söyledi.

Başbakan Üstel, Türkiye’nin desteğiyle sağlık alanındaki yatırımların devam edeceğini belirterek, ihtiyaç duyulan tüm projeleri başlatma ve tamamlamada kararlı olduklarını ifade etti.

Mesajının sonunda Üstel, salgınlarda, doğal afetlerde ve en zor zamanlarda insan hayatını korumak için büyük fedakârlık gösteren tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutladığını belirterek, “İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutan bu kutsal mesleği onurla icra eden tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım ve halkım adına şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.