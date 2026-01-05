CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada 2026 yılının ilk genel kurulunun ülkeye hayırlar getirmesini temenni ederek, yeni yılın hem ülke hem de dünya açısından zorlu bir süreç olacağını vurguladı.

Üstel, 2026 yılının 2025’ten daha zor bir yıl olacağının daha ilk günden ortaya çıktığını ifade ederek, dünyada yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinin ardından ekonomik dengelerin ciddi şekilde sarsıldığını belirten Başbakan, aradan geçen zamana rağmen ekonomik değerlerin hâlâ istenilen düzeye ulaşamadığını söyledi.

Bu dönemde yaşanan savaşlara ve hukuksuzluklara değinen Üstel, özellikle İsrail-Filistin-Gazze hattında yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Yaklaşık üç yıldır devam eden çatışmalarda, çoluk çocuk demeden on binlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Üstel, resmi rakamların 72 bine ulaştığını ve çatışmaların hâlâ devam ettiğini söyledi. Bölgede açlık, sefalet ve ilaç eksikliğinin her platformda dile getirildiğini belirten Üstel, buna rağmen dünyanın yaşananlara sessiz kaldığını kaydetti. Bu hukuksuzluğa karşı ses yükselten tek ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurguladı.

“Bu zorlu süreçte halkın rahatlaması için her türlü fedakârlığı yaptık”

Başbakan Üstel, hükümetin bu zorlu süreçte halkın rahatlaması için her türlü fedakârlığı yaptığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali protokoller sayesinde altyapı ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını söyledi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 2026 yılına gelindiğini ifade eden Üstel, hükümetin son dönemde 30 yılda yapılamayan reformlara ve projelere imza attığını, uzun süredir beklenen yasaların da birer birer Meclis’ten geçirildiğini dile getirdi.

“Erken seçim yok”

2026 yılı içerisinde halkın hükümetten büyük beklentileri olduğunu ifade eden Üstel, bu beklentileri karşılamak için gerekli yasal düzenlemelerin Meclis’te yapılarak halkın rahatlatılacağını söyledi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Üstel, böyle bir kararın ancak hükümet ortaklarının kendi aralarında alacağı ve muhalefetle de istişare edileceği bir konu olduğunu vurguladı. Hükümetin gündeminde şu anda erken seçim olmadığını açıkça ifade eden Üstel, asıl gündemin halka hizmet etmek, halkın ihtiyaç duyduğu yasaları geçirmek ve yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu belirtti.

“Halkın ihtiyacı olan yasaları yapmaya devam edeceğiz”

Başbakan Üstel, hükümetin gerektiği durumlarda yasa gücünde kararname çıkarabildiğini, bu kararların daha sonra Meclis’e getirildiğini ifade ederek, tüm uygulamaların yasal çerçevede yürütüldüğünü ve herhangi bir gayri yasal uygulamanın söz konusu olmadığını vurguladı. Muhalefetle iş birliği içerisinde, halkın ihtiyacı olan yasaları yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.