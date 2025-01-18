CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Törende konuşan Başbakan Ünal Üstel, halka verdikleri sözleri birbir yerine getirdiklerine vurgu yaparak, uzun zamandır bekleyen Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi için düğmeye bastıklarını kaydetti.

Yarım kalan tüm projeleri hayata geçireceklerinin altını çizen Üstel, şöyle devam etti:

“Anavatanımızla istişare içinde tüm projeleri birbir hayata geçiriyoruz. Güzelyurt-Lefke yolunu bitirdik. ‘Narenciyeyi iyi bir noktaya getireceğiz’ dedik, geçen sene bazı sıkıntılar yaşandı ama ona rağmen biz hiçbir üreticiyi mağdur etmedik. En büyük ihtiyaçlardan biri olan Soğuk Hava Deposu için adım attık. Bugün de hastanenin 4’üncü etabının başlangıcını yapıyoruz. Güzelyurt’un ihtiyacı olan tüm projeleri birbir hayata geçiriyoruz”

“Güzelyurt’u denizle buluşturma zamanı geldi”

Güzelyurt’u denizle de buluşturacaklarını kaydeden Üstel, ‘biz sizin isteklerinizi yerine getiriyoruz. Bu hastane bitecek, söz verdiğimiz günden erken bitecek. 15 Kasım’da açılışı yapacağız’ dedi.

Mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Üstel, halk için canla başla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.