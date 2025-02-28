Üstel, UBP İlçe Binası’nda da partilere hitap etti.

Hükümetin Güzelyurt’a yönelik çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Üstel, tarım ve sağlık alanındaki projelerin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Üstel, Güzelyurt halkının yıllardır beklediği hastanenin bu yıl tamamlanacağını ve bölgeye büyük ölçekli bir soğuk hava deposunun kazandırılacağını vurguladı.

Üstel, “Bu yatırım, üreticilerin hasat sonrası ürünlerini daha uzun süre muhafaza edebilmesini sağlayarak narenciye sektörünü daha güçlü hale getirecek. Ayrıca, bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan soğuk hava deposu, ülkemizin bu alandaki en büyük yatırımlarından biri olacak” dedi

Tarım sektörüyle ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulunan Üstel, Cypfruvex’in tüm hazırlıklarını tamamladığını ve hasat sezonuna tam kapasiteyle hazır olduğunu belirtti.

Üstel, Narenciye ihracatında herhangi bir aksama yaşanmadığını, hedef ülkelerle yapılan ihracat çalışmalarının istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ve bölgedeki üreticilerin her zaman destekleneceğini ifade etti.

Hükümetin Güzelyurt’a yönelik söz verdiği projeleri adım adım hayata geçirdiğini vurgulayan Başbakan Üstel, üreticilerin ve halkın hiçbir endişeye kapılmaması gerektiğini, devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu dile getirdi.

Güzelyurt’un ekonomik ve tarımsal kalkınması için yapılan yatırımların bölgeye büyük değer katacağını belirten Üstel, hükümetin Güzelyurt’un gelişimi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ifade etti.