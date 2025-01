Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılışı, bugün Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyumun açılışında, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, milletvekilleri, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen heyetler yer aldı.

Sempozyumda, derneğin çalışmaları anlatıldı ve yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarını içeren video gösterimi de yapıldı.

Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Semerkant İpek Yolu Üniversitesi, European Leadership University, Avrasya Yazarlar Birliği, Kıbrıs Azerbaycan Dostluk Cemiyeti ve Bilimdili gibi kurumların katkılarıyla düzenlenen “Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu- Genç Türk Dünyası STK Buluşması” 2 Şubat’a kadar devam edecek.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlıklarını, Lefke Avrupa Üniversitesi’nden, Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Türkiye Erciyes Üniversitesi’nden, Bilimdili Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler yapıyor.

Güven Arıklı

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, dernek olarak yaptıkları çalışmaları anlattı, “Derdimiz gittiğimiz her yerde KKTC’nin tanıtılması, anlatılmasıdır” dedi, bu davayı geçmişten aldıkları sorumlulukla yürüttüklerini söyledi.

Her gittikleri yerde her toplantıda her noktada KKTC vurgusunu yaptıklarını ifade eden Arıklı, vurgularının “Güçlü Türkiye güçlü KKTC güçlü Türk birliği” olduğunu kaydetti.

KKTC bayrağının her yerde olmasının önemine işaret eden Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği ve bu yöndeki ilişkilere katkıda bulunmak amacıyla düzenledikleri etkinliğe destek veren Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve diğer tüm yetkililere teşekkür etti.

Enes İbrahim

Kuzey Makedonya Meclisi Milletvekili Enes İbrahim, Türk birliğinin önemine vurgu yaparak, Türk dünyasının zor günlerden geçerken bu tip organizasyonların birlik beraberliği artırdığını kaydetti.

Arıklı’yı, KKTC’yi tanıtma çalışmalarından dolayı kutlayan ve destek belirten İbrahim, iki büyük lider Denktaş ve Küçük’ü andı.

“Görevimiz KKTC’yi tanıtmak, geliştirmektir” diyen İbrahim, KKTC’yi uluslararası camiada daha güçlü noktaya getireceklerini söyledi.

İbrahim, Mavi Vatan’da Türk dünyasının Türkiye ve KKTC’yi yalnız bırakmayacağını, her zaman gönülden bağlı oldukları Türkiye ve KKTC’nin yanında destekçisi olduklarını vurguladı.

Aliyeva

Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva, Türk dünyası temsilcilerini selamlayarak, KKTC’de olmaktan gururlu mutlu olduğunu, anlamlı etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Aliyeva, Türk dünyasının birlik beraberliğinin önemine işaret ederek, geleceğe birlikte adımlar atacaklarını kaydetti.

Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının kararlıkları sayesinde KKTC’nin Türk dünyasındaki yerini aldığını ifade eden Aliyeva, “Türk birliği olarak vardık varız” dediklerini ve bugün de aynı şekilde çalışmaya, bir olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Aliyeva, Kıbrıs davası, Türk dünyası için şehit olan herkesi de rahmetle andı.

İskandarov

Azerbaycan Milletvekili Anar İskandarov da, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs’taki mücadeleye destek belirtti, bağımsızlığın önemine işaret etti.

Azerbaycan’da da buradaki gibi Ermenistan’a karşı mücadele verildiğini kaydeden İskandarov, Azerbaycan mücadelesini anlattı.

İskandarov, Azerbaycan’ın KKTC’de bugün verilen mücadelenin yanında olduğunu, böyle güçlü olunabildiğini kaydederek Türk birliğinin, bağımsızlığın önemine dikkat çekti.

Türk birliğinin daha güçlü olmasını temenni eden İskandarov, Bakü’nün her zaman KKTC’ye açık olduğunu söyledi.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da, KKTC’yi ziyaret eden milletvekilleri ile Türk Devleti Teşkilatı temsilcilerine teşekkür ederek, sempozyumun önemine dikkat çekti.

Geçmişte başlatılan yürüyüşün önüne kimsenin geçmeye gücünün yetmeyeceğini ifade eden Ataoğlu, birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı, karşılıklı ziyaretlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Karşılıklı ziyaretlerin, Türk dili konuşan devletlerin birlikteliğini ileriye taşımasında önemli rol oynadığını ifade eden Ataoğlu, KKTC olarak bu süreçte kaynaşma amacıyla kültürel sanatsal siyasi ziyaretler yanında gençlerin buluşmasına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Ataoğlu, Azerbaycan ile KKTC arasında köprü oluşturulması amacıyla yapılan ziyaretlerin bağları güçlendirdiğini ifade ederek, “Bu bağımız artarak devam ediyor” dedi, Azerbaycan Cumhurbaşkanına KKTC’nin tanıtılması amacıyla yaptığı davete teşekkür etti.

Türk dünyasına bunu yaymayı hedeflediklerini ifade eden Ataoğlu, aynı yolda aynı akılla yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Gençlerin buluşmasının önemini anlatan Ataoğlu, Türk dünyası olarak başarıya ulaşmak için yolun sonuna kadar hiçbir engel tanımadan yürüyeceklerine inanç belirtti.

Ataoğlu, “Kardeşimiz olarak kendinizi kendi vatanınızda görün, KKTC ileriye, anavatanı yanında kardeşlerinin desteğiyle ilerleyecek, evinize hoş geldiniz” diye konuştu.

Üstel

Başbakan Ünal Üstel ise, sempozyum için KKTC’de bulunan tüm konuklara teşekkür ederek, Türk dünyasının daha ileriye gitmesi amacıyla düzenlenen sempozyumun önemine işaret etti; Güven Arıklı ve diğer katkı koyan herkese teşekkür etti.

Üstel, Türk dünyasında yer alan KKTC’nin tarihine ve mücadelesine işaret ederek, “Geçmişimiz, tarihimiz, dilimiz birdir, içimizdeki Türklük ateşi büyüdü, birliğimiz her geçen gün büyüdü” ifadelerini kullandı.

Osmanlı döneminden bugüne Türk dünyasının hep mücadele içinde, yılmadan, korkmadan, pes etmeden dayanışma ruhunu gösterdiğini ifade eden Üstel, yanlarında her zaman Anavatan Türkiye’nin olduğunu, bugünlere gelene kadar da birçok şehit verdiklerini ancak mücadeleyi bırakmadıklarını söyledi.

Başbakan Üstel, bu mücadele ruhuyla ve anavatanın desteğiyle adaya barışın getirildiğini, ancak Rumların bunu anlamadığını ifade ederek, KKTC devletini kurarak, bağımsızlığını dünyaya ilan ettiğini ve geleceğe dev bir adım attıklarını kaydetti.

Bu yolda önderlik yapan Dr. Küçük ve Denktaş’ı anan Üstel, atalarından aldıkları bayrağı, anavatan ve Türk dünyası ile birlikte her türlü ambargoya rağmen çağdaş bir yapı içerisinde çalışarak ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti desteği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yardımcısı Yılmaz’a teşekkür eden Üstel, Erdoğan’ın nereye giderse gitsin her yerde, BM Genel Kurulu’nda “KKTC’ye uygulanan ambargoların kaldırılması ve tanınması” amacıyla çağrılar yaptığını anımsattı.

Üstel, dünyanın 50 senedir Kıbrıs Türkü’ne haksızlık yaptığını, federasyon görüşmeleri ile oyaladığını, o günden bugüne hiç bir zihniyetin değişmediğini söyledi. Üstel, KKTC’nin artık bağımsız bir devlet olduğunu ve kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğini vurguladı.

“Hedef, Türk dünyası ile bir olup birleşmek insanlarımızı kaynaştırmak, her alanda işbirliğini geliştirmektir” diyen Üstel, Azerbaycan’ın da KKTC’ye verdiği önem ve desteğe teşekkür etti.

KKTC’nin ilk defa Türkiye dışında, üçüncü bir ülkede devlet protokolü ile karşılandığını ifade eden Üstel, ilham Aliyev’e Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

O ziyaret sonrası Azerbaycan ile eğitim, turizm, ticaret ve her anlamda karşılıklı ilişki kurmaya başladıklarını belirten Üstel, gençlerin daha çok kaynaşması, turizmin gelişmesinde her türlü adım atmaya çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Üstel, turizm ve eğitim yanında spor alanında da iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade ederek, “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” dedi.

Gazze’de, Bosna’da yaşananlara işaret eden ve dünyanın tüm bu yaşananları Kıbrıs’taki gibi izlediğini ifade eden Üstel, BM’nin o zaman da şimdiki gibi sadece izlediğini, o yüzden artık bağımsız bir devlet olarak Türk dünyası ile her alanda karşılıklı ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer sunum yaptı. Tümer, Vakfın Türk dünyasındaki önemli bir yere sahip olduğunu belirtti, Vakıf ile ilgili bilgiler verdi.