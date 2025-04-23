Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat depreminde Adıyaman’daki Grand İsias Otel’in yıkılmasıyla yaşamını yitiren, aralarında Şampiyon Melekler’in de bulunduğu 72 kişinin ardından başlatılan adalet mücadelesinin önemli bir aşamasına gelindiğini vurguladı.

Kamu görevlilerinin yargılanacağı ve toplum vicdanında derin bir karşılık bulan davanın, yalnızca hukuki değil, manevi bir sorumluluğu da taşıdığını belirten Üstel, fiziken katılamayacağını ancak kalben yanlarında olduğunu ifade etti.

Üstel’in yazılı açıklamasının tamamı şu şekilde:

"6 Şubat 2023’te yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimizi asla unutmadık. O günden bu yana taşıdığımız acının adı, artık sadece bir kayıp değil; aynı zamanda adalet arayışının da adıdır.

Yarın başlayacak olan ve kamu görevlilerinin yargılanacağı bu dava, bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu yalnızca bir yargılama değil, toplum vicdanının ses bulduğu, evlatlarımızın adının adaletle anılması için yürütülen kutsal bir mücadeledir.

'KAMU GÖREVİNİ İHMAL EDEN HERKES, EN YÜKSEK SORUMLULUKLA YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMELİ, BU YOLDA SONUNA KADAR YANINIZDAYIM'

Ne yazık ki bu önemli duruşmada fiziken aranızda olamayacağım. Ancak kalben oradayım. Mücadelenizi, sabrınızı ve kararlılığınızı yürekten destekliyorum.

Kamu görevini ihmal eden herkes, en yüksek sorumlulukla yargı önünde hesap vermelidir. Bu yolda sonuna kadar yanınızdayım.

Şampiyon Meleklerimizin ve tüm kayıplarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, adalet yerini bulana dek sizinle birlikte olduğumu bir kez daha vurguluyorum"