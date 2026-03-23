-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY



Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, uzun süredir gündemde olan ve Karpaz bölgesine yapılması planlanan büyük yatırım için hazırlanan ön protokolün Meclis gündemine geldiğini belirtti.

Muhalefet partilerinin konuya ilişkin görüşlerini kendisiyle paylaştığını ifade eden Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yasa tasarısının geri çekilerek yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini söyledi. Ancak Ulusal Birlik Partisi (UBP) grubunun tasarının devam etmesi yönünde görüş ortaya koyduğunu belirten Üstel, sürecin ilerleyeceğini kaydetti.

Üstel, söz konusu çalışmanın 2008 yılından bu yana farklı hükümetler döneminde gündeme geldiğini ifade ederek, alçak orman arazileri ile istimlak edilen ve özel mülkiyetle alınan araziler üzerinde Karpaz bölgesine önemli bir yatırım yapılmasının planlandığını söyledi.

Yaklaşık 3 bin 500 dönümlük alçak orman arazisinin söz konusu olduğunu belirten Üstel, bölgede büyük çaplı yapılaşma olmayacağını, ağaçlandırma çalışmalarının da yapılacağını dile getirdi. Ayrıca bu arazide eğitim dışında herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyeceğini vurguladı.

Karpaz bölgesinde geçmişte istimlak sorunlarının yaşandığını hatırlatan Üstel, arazinin iki bölümden oluştuğunu ve sürecin bugüne kadar çeşitli aşamalardan geçerek geldiğini ifade etti.

Konuşmasında güvenlik konusuna da değinen Üstel, Türkiye’nin ülke güvenliği açısından önemli bir rol oynadığını belirterek, bölgenin stratejik önemine dikkat çekti. Milletvekillerine de bu çerçevede değerlendirme yapmaları çağrısında bulundu.

Bölgede devam eden savaşın etkilerine de değinen Üstel, İsrail Başbakanı’nın Avrupa Birliği’ne çağrılar yaptığını, Güney Kıbrıs’taki Ağrotur bölgesine füzelerin düştüğünü belirterek, yaşanan gelişmelerin bölgenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Üstel, yasa tasarısına UBP olarak onay vereceklerini belirterek, önümüzdeki günlerde uygulamaya geçileceğini ifade etti.