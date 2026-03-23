CTP’nin Karpaz bölgesinde 3 bin 500 dönüm alçak orman arazisinin eğitim amaçlı kiralanmasının önünü açan yasa değişikliğine Meclis Genel Kurulu’nda “evet” oyu vermesinin ardından, şimdi aynı düzenlemenin geri çekilmesini istemesi dikkat çekti.

BAŞINDAN BERİ CTP İMZASI VAR

Karpaz’daki alçak orman arazileri sürecinin neredeyse tüm aşamalarında CTP’nin aktif rolü bulunuyor.

2008’de İTÜ ile protokol Soyer hükümeti tarafından imzalayarak üniversitenin ülkede kurulmasının önünü açtı ve arazi tahsisini taahhüt etti.

2009’da Meclis’ten geçen İTÜ Kuruluş Yasası’nda alçak orman arazilerinin üniversiteye kiralanabileceği açıkça yer aldı

Protokol Onay Yasası CTP hükümeti döneminde Meclis’ten geçti

2015’te Yorgancıoğlu hükümeti 50 yıllık kiralama sözleşmesini imzaladı.

2022’de CTP MYK üyesi Feriha Tel’in başkanlığındaki Yeşil Barış Hareketi hukuki mücadele başlattı

2026’da davayı etkisiz kılacak yasa değişikliği oy birliğiyle Meclis’ten geçti

CTP, 20 yılı aşkın bu süreçte neredeyse her adımda başroldeydi.

KOMİTEDE RET, GENEL KURULDA EVET.. BAŞKAN İNCİRLİ'NİN OTORİTESİ SIFIRLANDI

CTP’nin yasa değişikliğine komite aşamasında ret oyu vermesine rağmen, Genel Kurul’da kabul oyu vererek düzenlemenin geçmesini sağladı. Ancak kısa süre sonra geri çekilmesini talep etmesi, parti içi çelişkilerin somut göstergesi olarak öne çıktı.

PARTİ İÇİNDE FARKLI SESLER

Tasarıya parti içinde başından beri mesafeli duran isimler bulunuyor. CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın bu kanadın öne çıkan isimlerinden biri olduğu belirtiliyor. Ayrıca CTP MYK üyesi Feriha Tel’in başkanlığındaki Yeşil Barış Hareketi hukuki mücadele yürütüyor. Tüm bunlar, parti içindeki farklı duruşların karar süreçlerine yansıdığını gözler önüne seriyor.

KARARSIZ MUHALEFETİN ÇELİŞKİSİ

CTP’nin önce “evet”, şimdi “hayır” tutumu, parti içindeki çelişkileri ve kararsızlığı ortaya koyuyor. Bu durum, iktidarın kararlı ve tutarlı adımlarını öne çıkarırken, muhalefetin karar alma süreçlerindeki tutarsızlığı ve çelişkisini net biçimde gözler önüne seriyor.