Yazılı açıklama yapan Üstel, Hristodulidis’in söz konusu anlaşmaya yönelik ifadeleri ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Kıbrıs konusundaki değerlendirmelerinin, hem Rum Yönetimi’nin hem de Avrupa Birliği’nin rasyonel ve akılcı politikalardan uzaklaştığını gösterdiğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adada yeni askeri dengeler oluşturma çabalarının yanlış olduğunu ve adanın güvenliğini riske attığını ifade eden Üstel, Fransa ile yapılması planlanan anlaşmanın “insani amaçlar” söylemiyle sunulsa da, bunun Güney Kıbrıs’ın silahlanma politikalarının ve bölgesel stratejik hesaplarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Üstel, Rum Yönetimi’nin politikaları nedeniyle Kıbrıs Adası’nın uluslararası askeri güçlerin bir oyun sahasına dönüştüğünü belirterek, geçmişte de Rum ve Yunan tarafının Kıbrıs’ı Helenleştirme hedefi doğrultusunda attığı adımların dış müdahalelere ve çatışmalara yol açtığını hatırlattı.

Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliğini siyasi bir araç haline getirdiğini ifade eden Üstel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in açıklamalarının AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirdiğini ortaya koyduğunu söyledi. Üstel, 2004 yılında Annan Planı referandumunda çözüme “hayır” diyen Rum tarafının AB’ye tam üye yapılmasına rağmen Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının görmezden gelindiğini vurgulayan Üstel, bu yaklaşımın adadaki iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğini yok saydığını ifade etti.

Doğu Akdeniz’de gerçek istikrarın ancak iki tarafın haklarına saygı gösterilmesiyle mümkün olacağını belirten Üstel, enerji projeleri dahil bölgede atılacak her adımda Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Üstel, Türkiye ile tam uyum içinde Kıbrıs Türk halkının haklarını, güvenliğini ve devletin egemenliğini savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının dayatmalara ve oldubittilere boyun eğmeyeceğini ifade etti.