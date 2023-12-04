Başbakan Ünal Üstel, mesajında şunları kaydetti; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş vizyon sayesinde 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanununda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği Dünya Kadın Hakları Günü’nü selamlıyorum.

Bu değişiklikle kadınların her alanda olması gerektiği gibi siyasi hayatta da hak ettikleri rolü üstlenebilmelerinin önü açılmıştır.

Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşenen en önemli Atatürk Devrimleri’nden birisidir.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş vizyonu sayesinde yapılan bu değişiklikle Türk kadını Avrupa’nın en gelişmiş pek çok ülkesinden daha önce seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır.

Milletlerin uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadının gördüğü değer, yaşamdaki eşitliği ve özgürlüğü ile ölçülür.

Gazi Mustafa Kemal; “Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine teknik olarak imkan ve bilimsel olarak ihtimal yoktur” sözüyle Türk kadınına verdiği değeri ve kadının toplumların gelişmesinde ve ilerlemesindeki önemini açıkça vurgulamıştır.

Bu vizyona Kıbrıs Türk kadını da sahip çıkmıştır. Atatürk ilke ve inkılaplarının yakın takipçisi olan Kıbrıs Türk kadını, varoluş ve özgürlük mücadelesinde aktif roller üstlenmiş, çağdaş, eğitimli ve üretken kişiliği ile sosyal hayata etkin şekilde katılarak varlığını ortaya koymuş, haklarına sahip çıkmak için ciddi mücadeleler vermiştir.

Bu onurlu mücadele sayesindedir ki; Kıbrıs Türk Kadını bugün ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi anlamda güçlenerek, karar alma mekanizmalarında hak ettiği yeri almaya başlamıştır.

Hala sıkıntıların olduğu bir vakadır. Mücadele devam ediyor. Bu noktada, devlete, hükümetlere, kurum ve kuruluşlara ve sivil topluma büyük sorumluluk düşmektedir.

Bilinmelidir ki; sosyal ve ekonomik yaşamdan, siyasi yaşama, ülkemizdeki kadınların önündeki tüm engelleri kaldırmak, kadınları güven içinde, özgürce, çok daha üretken ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak ancak ve ancak topyekün ortak bir mücadele ile sağlanabilir.

Bu özel gün vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyor, yaşamın her alanının ortak paydaşı olan kadınların onurlu mücadelelerini destekliyor ve selamlıyor,"5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü" kutluyor, tüm halkımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”



