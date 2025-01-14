Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Küçük’ün vefatının yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının unutulmaz liderlerinden, fedakar bir hekim ve dava insanı olan Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 41. yılında saygı ve minnetle andığını kaydetti.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türklerinin lideri olarak öne çıktığı ve Kıbrıs Türklerinin yok edilmesi için yapılan tüm planlara karşı ülkenin her bir köşesini gezerek halkı bilinçlendirmek adına büyük bir fedakarlıkla çalışarak, Türk toplumunun güç, güven ve direniş kaynağı olduğunu ifade eden Üstel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Vizyonu, kararlılığı ve halkına duyduğu derin inanç ile ortaya koyduğu mücadele, Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş mücadelesinde bir dönüm noktasıdır.

Dr. Fazıl Küçük’ün çizdiği yolda ilerlerken, bu değerli mirası yaşatmanın sorumluluğu bizler için bir onurdur.

Halkımızın zor zamanlarında bir rehber, bir ses ve bir umut olan Dr. Küçük, fedakarlığı ve halkına olan sonsuz sevgisiyle daima hatırlanacaktır.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 41. ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun.”