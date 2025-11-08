Üstel, kararın “son derece talihsiz bir adım” olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu kararın, geçmişte BM nezdinde barış elçisi sıfatıyla Kıbrıs’ta görev yapmış bir isim tarafından duyurulması, uluslararası diplomasi açısından ciddi bir çelişkidir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve Ada’daki hassas dengeyi hiçe sayan bu yaklaşım, barış ve tarafsızlık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.”

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemenliği, güvenliği ve varlığı konusunda kararlı olduğunu belirterek, bu kararlılığın Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle güç bulduğunu ifade etti: