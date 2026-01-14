CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Üstel, hükümetin en temel önceliklerinden birinin çalışanları enflasyon karşısında korumak olduğunu belirterek, “Yaşadığımız tüm ekonomik zorluklara rağmen, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.

Maaş artışlarına ilişkin somut veriler paylaşan Üstel, 2022 yılı Ocak ayında 7/79 Yasası’na göre üniversite mezunu bir çalışanın başlangıç maaşının 12 bin 667 TL olduğunu, bugün ise bu rakamın 127 bin 994 TL’ye yükseldiğini ifade etti. Aynı şekilde, 47/10 statüsüne göre üniversite mezunu bir çalışanın maaşının 2022’de 10 bin 130 TL iken bugün 111 bin 778 TL seviyesine çıktığını kaydetti.

Maaşların döviz karşısında da tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştırıldığını söyleyen Üstel, “Maaşlarda ciddi bir yükselme sağladık. Çalışanlarımızın gelirlerini tarihin en yüksek noktasına taşıdık. 2026 yılında enflasyonun düşmesiyle birlikte alım gücünde de ciddi bir iyileşme bekliyoruz” dedi. Ekonomi Bakanlığı’nın denetim ve kontrol mekanizmalarını devreye sokarak piyasayı yakından izlediğini de sözlerine ekledi.

Makroekonomik göstergelere de değinen Başbakan Üstel, 2022 yılında 74,2 milyar TL olan gayrisafi milli hasılanın 2024 yılında 232,7 milyar TL’ye yükseldiğini açıkladı. Büyüme rakamlarının da dikkat çekici olduğunu belirten Üstel, “2022’de yüzde 13,4, 2023’te yüzde 7,4 ve 2024’te yüzde 8,4 oranında büyüme kaydettik” dedi.

Kişi başına düşen gayri milli hasılanın da önemli ölçüde arttığını vurgulayan Üstel, bu rakamın 2022’de 12 bin 245 dolar, 2023’te 14 bin 599 dolar ve 2024’te 17 bin 498 dolar seviyesine yükseldiğini belirtti. 2025 yılına ilişkin hesapların netleşmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Üstel, ulaşılan seviyenin KKTC tarihindeki en yüksek kişi başına gelir düzeylerinden biri olduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, açıklamasının sonunda, “Tüm ekonomik sıkıntılara rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, ekonomiyi büyüttük ve en önemlisi çalışanlarımıza ve devletten alacaklı tüzel kişilere karşı tüm sorumluluklarımızı yerine getirecek kaynağı yarattık. Halkımızı hiçbir zaman taksitli maaşa mahkûm etmedik” dedi.