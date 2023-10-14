Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

İşte Başbakan Üstel'in paylaşımı:

"Bugün kardeş Azerbaycan'da tarihi bir buluşmaya tanıklık ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zuğulba İkametgahı'ndaki makamında yaptığı görüşmede öne çıkanlar KKTC'nin geleceği ve dünyayla kucaklaşması adına oldukça önemlidir. "Tek millet üç devlet” ifadesinin iki lider tarafından bir kez daha teyit edilmesinden ötürü duyduğum mutluluğu siz değerli halkımla buradan paylaşmak istiyorum."