Başbakan Ünal Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İş dünyamızın girişimleri ve başbakanlığımızın vermiş olduğu destekle başlatılan “Ramazanın Bereketi için Fiyatlarımız Düştü” kampanyası başladı ve devam ediyor. Ramazan Ayı boyunca, kampanyaya destek veren dernek ve birliklere üye şirketlerin satışa sunduğu tüm ürünlerde %10 indirim uygulaması şeklinde devam eden kampanya ile, halkımızın alım gücünü artırarak, refah ve bereket içerisinde bir ramazan geçirmelerini hedefliyoruz.

Kampanyaya katkı koyan, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) , Süt Üreticileri ve İthalatçıları Birliği (SÜİB), Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği ve Kıbrıs Türk Meyve ve Sebze Toptancıları Birliği Başkan, Yönetim Kurulu ve üyelerine halkımız adına teşekkür ediyorum.

Tüm marketleri Ramazan Bereketi Kampanyası’na uygun fiyatlandırma yapmaya çağırıyor, vatandaşlarımızı ise indirim uygulamalarına dikkat etmeleri hususunda bilgilendirmek istiyorum.

Bu noktada Ekonomi Bakanlığımıza, Ramazan Bereketi Kampanyası koşullarına uygun davranılıp davranılmadığı konusunda gerekli denetimleri yapma talimatını da vermiş durumdayım.

İş dünyası ile yapmış olduğumuz istişareler sadece Ramazan Dönemini kapsayan bir kampanya ile ilişkili değildir. Vatandaşlarımızın yaşamsal ihtiyaçları olan özellikle gıda ve temizlik ürünlerine uygun fiyatlarla erişim sağlayabilmesi, fiyatlarda kalıcı düşüşler sağlanması, piyasanın ucuzlatılması, denetimlerin daha da sıkılaştırılarak fırsatçılara göz açtırılmaması bununla birlikte fiyatların düşmesi ve halkımızın alım gücünün üst seviyelere çıkarılması konusundaki çalışmalarımız da aralıksız şekilde sürüyor.

Bu vesileyle, Ramazan Aynın bereketinin, tüm halkamıza bereket getirmesini diliyor, hayırlı ramazanlar diliyorum."

Not:

Kampanyaya katılan ve destek veren kuruluşlar;

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER);

• Atakom

• Metgin

• Oero

• Arden

• Onan

• Ekin Adademir

• Yüksekbaş Gıda

• Kaner

• K-Met

• Sacem

• Assembol

• Karakuş

• Başman

• Mirgıda

• Hançerli

• Arnet

Süt Üreticileri ve İthalatçıları Birliği (SÜİB),

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği

Kıbrıs Türk Meyve ve Sebze Toptancıları Birliği