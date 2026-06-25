Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

“Hükümete geldiğimiz günden bu yana sporun ve gençliğin geleceğine yatırım yapmayı en önemli önceliklerimizden biri olarak gördük.

Yaklaşık 20 milyon TL seviyesindeki spor bütçesini bugün 1 milyar TL’nin üzerine çıkararak spor altyapısına tarihi bir yatırım imkanı sağladık.

1982 yılında hizmete giren ve halen kullanılan ülkemizin en büyük stadyumu artık ihtiyaca cevap vermekte zorlanmaktadır. Bu nedenle ülkemize yakışır, uluslararası standartlarda, futbolun yanı sıra birçok spor branşına hizmet verecek modern bir spor kompleksini hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda yer seçimi ve ön hazırlık çalışmalarını tamamladık. Son olarak, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile birlikte İstanbul’da incelemelerde bulunduk. Türkiye’de son yıllarda inşa edilen modern stadyumları yerinde gezdik, alanında uzman teknik ekiplerin proje sunumlarını dinledik ve proje sürecini resmen başlattık.

En kısa sürede projelendirme çalışmalarını tamamlayarak bu modern spor kompleksinin temelini atıyoruz. Ardından da çok kısa sürede tamamlayıp gençlerimizin, sporcularımızın ve halkımızın hizmetine sunacağız.

Spora yatırım yapmaya, gençlerimize yeni imkanlar kazandırmaya ve ülkemizin spor altyapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”