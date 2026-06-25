Yasa Tasarısı’nın, 29 Haziran Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündemine getirilerek görüşülmesi bekleniyor.

Özkurt: BRT’nin çağdaş ve güçlü yapısı için yasa büyük önem taşıyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, BRT’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yasa çalışmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Özkurt, BRT’nin mevcut yapısındaki eksikliklerin giderilerek daha çağdaş, güçlü ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya kavuşturulmasının, söz konusu yasanın hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Yıllardır kadrosuz şekilde büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev yapan, üstlendikleri sorumlulukların karşılığını ücret ve özlük hakları bakımından tam anlamıyla alamayan personelin haklarının güvence altına alınması ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi açısından yasanın yasalaşmasının elzem olduğunu vurgulayan Özkurt, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özkurt, “Bu önemli süreçte irade ortaya koyan, destek veren ve katkı sağlayan Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’e kurumumuz ve tüm çalışma arkadaşlarımız adına teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz.” ifadelerini kullandı.