Başbakan Üstel, tebrik mesajında şunları kaydetti:

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, partim, hükümetim ve halkım adına yürekten tebrik ediyorum.



Eminim ki, Sayın Erdoğan Liderliğindeki AK Parti ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yeni dönemde de dünyanın süper gücü olma yolundaki güçlü ve kararlı adımlarına devam edecektir.



Anavatan Türkiyemiz ile KKTC arasındaki sarsılmaz birliktelik ve bağların önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceğine olan inancımı vurgularken, kongrenin Türk milletine hayırlı olmasını dilerim.