Üstel, rapordaki ifadelerin “hayret ve esefle” karşılandığını belirterek Avrupa Birliği kurumlarını Kıbrıs Türk halkının haklarına ve eşit statüsüne saygı göstermeye çağırdı.

Başbakan Üstel, raporda Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının iradesine müdahale ettiği yönündeki imalara karşı çıkarak, bunun tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının kendi devletine, demokratik kurumlarına ve özgür iradesine sahip olduğunu belirten Üstel, Türkiye’nin desteğinin ise garantörlük sorumluluğunun doğal bir sonucu olduğunu ifade etti.

Raporda Kıbrıs Türklerinin “toplum” düzeyinde ele alınmasını da eleştiren Üstel, Kıbrıs Türk halkının ayrı ve eşit bir halk olduğunu, kendi siyasi iradesini özgürce ortaya koyduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in girişimlerine yapılan atıflara da değinen Üstel, çözüm müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik çağrıların Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki duruşunu göz ardı ettiğini söyledi.

Raporda Türkiye’ye yönelik “asker çekme” çağrısını da değerlendiren Üstel, bu yaklaşımın 1963’ten bu yana Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarını görmezden geldiğini ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkının güvenliği tartışma konusu değildir” dedi.

Maraş konusuna da değinen Üstel, bölgedeki açılım sürecinin uluslararası hukuk ve mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, bu sürecin “trajedi istismarı” olarak nitelendirilmesini kabul etmediklerini söyledi.

Üstel ayrıca, Avrupa Birliği’nin geçmişteki tutumunun Kıbrıs meselesinde mevcut tablonun oluşmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Annan Planı sürecinde Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi ortaya koymasına rağmen Rum tarafının “hayır” demesine karşın Avrupa Birliği’nin Rum yönetimini adanın tek meşru hükümeti olarak kabul etmesinin dengeleri bozduğunu dile getirdi.

Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki duruşunu sürdüreceğini belirterek, “Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan, gerçekleri çarpıtan bu tür raporları kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.