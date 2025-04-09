Üstel, "Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in, 'KKTC'li kardeşlerimiz emin olsun ki, ülkelerinin bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınması için her zaman yanlarında olacağız' sözleri bizleri çok mutlu etmiştir." dedi.

Üstel yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Anavatan Türkiye’miz ile birlikte verdiğimiz mücadelede Can Azerbaycan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için verdiği destek yaşamsaldır.

Bizler her zaman şunu net olarak ifade ediyoruz; tek millet üç devletiz.

Bunun bilinci ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Her alanda bizlerin yanında olan Sayın Aliyev’e ve halkına şahsım ve halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum."