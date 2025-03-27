'Baş örtüsü tüzüğünün' görüşüldüğü toplantı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Üstel, bir çalışma programı yaptıklarını belirterek, konuyu hükümet üyeleri ile de konuşacaklarını, çaşaramba günü tekrardan sendikalarla bir araya geleceklerini kaydetti.

Üstel açıklamasında şunları söyledi:

“Çocuk olunca her şey bir tarafa bırakılır, çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Çocuklarımızı ayrıştırmama, toplumu germeme adına bu konuları istişare ederek çözme yolları arıyoruz. Bugün mecliste temsil edilen siyasi partiler, Barolar Birliği heyeti ve sendikacılarla genişletilmiş bir istişare toplantısı yaptık. Bu sorunu nasıl ortadan kaldırırız sorusuna cevap aradık. Bir çalışma programı yaptık. Bu konuyu hükümet üyeleri ile de bir araya gelip konuşacağız. Ardından da Çarşamba günü arkadaşlarla yeniden görüşeceğiz. Dini özgürlüklerle de söz konusudur. Bu kelimeler çok esnektir ama bu ülke bir hukuk devletidir. Hukuk ne derse onu yapma durumundayız. Hukuksuz bir şey varsa üzerine gitmeliyiz. Özgürlükleri dini inançlarla karıştırmamak lazım. Bu konuda dünyada da örnekler vardır."