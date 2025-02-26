Üstel, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletine ve ümmete adanmış bir ömür sürdüğüne vurgu yaparak, “Bugün, milletimize ve ümmetimize adanmış kutlu ömrünüzün yeni bir yılını idrak etmenin sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmeye devam ettiğini belirten Üstel, Erdoğan’ın mazlumların umudu olduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, mesajında, “Rabbim, size sağlık, huzur ve hayırlarla dolu uzun bir ömür nasip etsin. Doğum gününüz mübarek olsun; Allah’ın rahmeti ve bereketi daima üzerinizde olsun. Nice hayırlı ve başarılı yıllar dileriz” temennisinde bulundu.