Başbakan Ünal Üstel, Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme sırasında Lübnan’dan gözeten tutum beklediklerini ifade eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Üstel’in mesajı şu şekilde:

“Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan , Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Kıbrıs Türklerinin hukukunu gözeten duruşu bizleri bir kez daha gururlandırmıştır.

Halkımızın sesini her platformda duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza, şahsım ve hükümetim adına teşekkür ediyorum.

Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC!”