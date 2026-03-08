Polisten verilen bilgiye göre, 7 Mart 2026 tarihinde saat 11.45 sıralarında Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin atölye bölümünde bulunan 62 yaşındaki Ertan Uzunca aniden rahatsızlandı. Uzunca, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzunca’nın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Aynı gün saat 21.30 sıralarında ise İskele’de sakin 54 yaşındaki Ercan Özaşar, kalmakta olduğu ikametgahın yatak odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Özaşar’ın ölüm sebebinin de yapılacak otopsinin ardından tespit edileceği kaydedildi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.