Başbakan Ünal Üstel, AKSA Süper Lig şampiyonluğunun ardından Kıbrıs Kupası’nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlayan China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Üstel mesajında, kulübün elde ettiği başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, başta kulüp başkanı olmak üzere teknik heyeti, futbolcuları ve emeği geçen tüm Gençlik Gücü camiasını kutladı.

Gençlik Gücü’nün tarihi bir başarıya imza attığını ifade eden Üstel, bu başarının kulübe ve taraftarlarına hayırlı olmasını diledi.

Açıklamasında sporun gençler için önemli bir umut ve ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Üstel, spor camiasına katkı koyan kulüplerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Üstel, “Sporumuza değer katan, gençlerimize umut ve ilham veren tüm kulüplerimizin başarı yolculuğunda yanlarında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.