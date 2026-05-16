Etkinlik, “Serbest Kürsü” formatında interaktif bir şekilde düzenlendi. Planlanan programda 15 genç konuşmacı yer aldı ve her konuşmacıya 3 dakika söz hakkı verildi.

Etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ve Hasan Taçoy, CTP milletvekilleri Erkut Şahali, Ürün Solyalı, Fikri Toros, Şifa Çolakoğlu, Armağan Candan ve Fide Kürşat, bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Zeki Çeler, TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, belediye başkanları, parti temsilcileri, siyasiler, gençler ve aileleri katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler konuşmasında, gençlerin sürelerini aşmadan konuşmalarını tamamladıklarını belirterek, “Ben bunu Meclis’te şimdiye kadar başaramadım ama siz başardınız. Herkes sürelerine tamamen uymuş. Gerçekten sevgili gençler, sizleri tebrik ederim. Demek ki ne varsa gençlerde var” dedi.

Öztürkler, yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olmasının ülkenin en önemli mirası olduğunu vurgulayarak, bu özelliğin korunması gerektiğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının çalışkan, dürüst, özverili ve her şeyi hak eden bir halk olduğunu ifade etti.

Gençlerin “söz sizde” diyerek aslında milletvekillerine ders verdiklerini belirten Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri ve çalışanlarını da etkinliğe getirdiğini, onların da gençlerin haklı olduğunu kabul ettiğini aktardı.

Gençlerin konularının Meclis’e yeterince taşınmadığını ve bu konuda ders çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Öztürkler, gençlere Meclis’te daha fazla yer verilmesi ve düşüncelerinin dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasını süresini aşmadan tamamlamak istediğini belirten Öztürkler, “Hepinize teşekkür ederim. Bizi bir araya getirdiniz. Parti başkanlarıımız, milletvekillerimiz, meclis başkan yardımcımız buradaydı. Gerçekten tüm siyasi partiler buradaydı. Demek ki herkes gençleri iyi biliyor. Ama gençler bize bugün diyor ki: ‘Bizi dinlemeyin, sorunlarımızı çözün.’ İnşallah sorunlarınızı çözeriz” ifadelerini kullandı.