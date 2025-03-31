Üstel, mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk Halkı'nın ezgilerini repertuarlarına alarak dünyaya duyuran, Kuzeyin oğlu ismine uygun olarak Türkiye’nin Kuzeyi Karadenizle, Kıbrıs’ın Kuzeyini adeta kucaklaştıran, Kıbrıs ve Kıbrıslı aşığı ünlü ses sanatçısı Volkan Konak’ın, çok sevdiği ülkemizde sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu tüm sevenlerine zamansız vedası bizleri derinden üzmüştür.

Sevgili kardeşimiz merhum Volkan Konak’a Allah’tan rahmet, milletimize ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."