Kıbrıs Genç TV Kurucu Başkanı Ertan Birinci, uyduda yayın yapan televizyonlar adına yaptığı konuşmada, yaşadıkları sorunları ve haksız rekabeti dile getirdi.

Bunlarla ilgili olarak Başbakan Üstel’e ayrıntılı bilgi veren Ertan Birinci, uyduda yayın yapan özel televizyon sahibi ve temsilcilerinin taleplerine ilişkin bir yazıyı da Başbakan Ünal Üstel’e takdim etti.

Başbakan Ünal Üstel de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine iletilen yazıda belirtilen sorunların giderilmesi için gerekli çalışmayı yapacağını söyledi.

Ziyarette uyduda yayın yapan Genç TV Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Genç TV Haber Müdürü Hasan Karaokçu, Diyalog TV adına Sezgin Madencioğlu, Kanal T adına Niyazi Şanal , Kıbrıs TV adına Aytuğ Türkkan, ve ADA TV adına Cemile Yalçındağ hazır bulundu.