Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Kaptan, 18 Mayıs 2026 tarihinde 16:00 raddelerinde Metehan Kemal Şemiler Caddesi de bulunan ikametgahı içerisinde zanlının huzurunda Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı bir polis ekibi tarafından yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde masa üzerinde mavi beyaz renk kreatin kutusu içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan madde, yine aynı kutu içerisinde şeffaf naylon içerisinde 2 gram ağırlığındaki kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde son bir yıldır uyuşturucu kullandığını söylediğini aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu, analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun beklendiğini belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.