Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucusu Tümgeneral Daniş Karabelen, vefatının 43’üncü yılında Lefkoşa’da düzenlenen törenle anıldı.

Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi’nde saat 10.00’da başlayan anma törenine, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in yanı sıra İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, UBP Milletvekili Zorlu Töre, eski başbakanlardan Hakkı Atun, TMT Mücahitler Derneği mensupları ile sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Törende, saygı duruş ve İstiklâl Marşı'nın ardından Daniş Karabelen’in özgeçmişi okundu.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar törende bir konuşma yaptı. Daha sonra Karabelen’in torunu İlknur Boray’ın mesajı okundu.

Program kapsamında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından milli mücadele madalyalarının takdimi gerçekleştirildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ve Mücahitler Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

ÖZTÜRKLER

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler törende yaptığı konuşmada, TMT ruhunun yaşatılmasının zorunlu olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, gelecek nesillere milli davanın doğru şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs Rum tarafının egemenlik ve toprak konularını da içerecek şekilde Fransa ve İsrail gibi ülkelere açılım yaptığını söyleyerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Yunan Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türk halkı adına da konuşmasını “hadsizlik” olarak niteledi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının bayrağına, halkına, iki eşit egemen devlet zemininde çözüm arayışına ve garantörlük haklarına sahip çıkmaya devam edeceğini de ifade etti.

OĞUZ

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, konuşmasına “Vardık, varız ve var olacağız” sözleriyle başladı.

Oğuz, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin halen sürdüğünü belirterek, bu süreçte herkese önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Karabelen’in torununun Amerika Birleşik Devletleri’nden törene mesaj göndermesinin, tarihi unutmayan ve yüreği Kıbrıs Türk halkı ile vatanıyla birlikte atan bir bağlılığın göstergesi olduğunu dile getiren Oğuz, geçmişten ders çıkarılması adına genç nesillere Kıbrıs davasının iyi anlatılması gerektiğini kaydetti.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) başarısında güçlü örgütlenme yapısının belirleyici rol oynadığını ifade eden Oğuz, Rum-Yunan ikilisine fırsat verilmesi halinde Kıbrıs Türk halkına geçmiştekinden daha ağır sonuçlar yaşatabileceğini söyledi.

Mevcut uluslararası düzende gücün belirleyici olduğuna dikkat çeken Oğuz, Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için “kırmızı çizgi” olduğunu vurguladı.

BAYAR

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, konuşmasında Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ve KKTC’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenen Tümgeneral Daniş Karabelen’i 43’üncü ölüm yıl dönümünde saygı ve şükranla andıklarını söyledi.

Bayar, Karabelen ve onun neslinin Türk yurdunun iç ve dış tehditlere karşı korunmasında önemli hizmetler verdiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının Rum-Yunan ikilisi karşısında egemenlikten, iki bölgeli çözümden ve Anavatan’ın etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Bayar, Kıbrıs Türklerinin, Rumların silah zoruyla kurulduğu “Kıbrıs Cumhuriyeti” içinde azınlık veya “yama” olmayı kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından milli mücadele madalyası almaya hak kazanan 5 kişiye daha madalyaları takdim edildi.