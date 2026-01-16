Polis, 12.01.2026 tarihinde; saat 18:00 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yapmak isteyen zanlının şüpheli hareketler sergilemesine müteakip görevli polisler tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çubuklu şeker, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elektronik sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, ele geçirile birden çok emarenin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini kaydetti. Polis, ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkeye turist vizesiyle geldiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.