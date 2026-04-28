Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı.

Polis, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gönyeli'de İlgili Sokak adresinde B.R'nin eşi ile aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma esnasında ikametgahın yatak odası içerisinde sağ eli ile genç kadının boğazını sıkarak yatağa yatırıp yine sağ eli ile sol yanağına, burnuna ve başına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Polis, şikâyetin 16 Nisan 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün saat 23.45 raddelerinde Gönyeli'de 101 plakalı aracı kullanmakta olduğu esnada tespit edilerek aleyhinde bulunan derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, araçta yolcu olarak bulunan U.Ö ile B.R'nin huzurunda gerçekleştirilen arama neticesinde bir tanesi ucu yanık 2 adet elle sarılmış içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, 17 Nisan’da B.R'nin ikametgahında gerçekleştirilen arama neticesinde ikametgahın yatak odasında ütü masası üzerinde ilaç kutusu içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde sarımında kullanıldığına inanılan RAW marka sigara sarma kâğıdı bulunup emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı U.Ö'nün suçunu kabul eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucuyu Girne’de bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis, Girne’de de soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, B.R'nin ülkede çalışma izniyle, U.Ö'nün turist vizesiyle bulunduğunu belirtti. Polis, B.R'nin uygun bir teminata bağlanmasını, U.Ö'nün ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç şevket Gazi, B.R'nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi. Yargıç, U.Ö'nün ise 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.