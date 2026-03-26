Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru F.T., olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 25 Mart 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa Çevre Yolunda bir TIR’ın yol içerisinde park halinde olduğuna dair ihbar alıp, söz konusu yere gittiklerini belirtti. Polis, sürücünün tutarsız konuşması ve ayakta durmakta zorlandığını görünce alkol ve uyuşturucu testi için Lefkoşa Trafik Şubesine götürüldüğünü kaydetti.

Yapılan alkol testinin sonucu sıfır olarak açıklanırken, tükürükle yapılan uyuşturucu testinde metamfetamin tespit edildi. Polis, tespit üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını ifade etti. Zanlının kan örneği vermeyi kabul etmediğini belirten polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi ve zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını ile ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve ehliyetine el konulmasına emir verdi.