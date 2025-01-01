31 Aralık 2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Mevlevi Çemberi mevkiinde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen L.K.M.S.A. (24 yaşında kadın) ve R.E. (25 yaşında erkek) isimli şahısların bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalar sonucu uyuşturucu ve yasaklı ilaçlar ele geçirildi.

Yapılan incelemede, L.K.M.S.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunurken, R.E.’nin üzerinde ise satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 18 adet hap ele geçirildi. Her iki şahıs tutuklanarak, emare olarak bulunan maddelere el konuldu.

Polis, konuya ilişkin soruşturmayı sürdürmektedir.