Polis memuru Murat Kermeoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10 Şubat 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Büyük Raşit Sokak Dervişe Sakallı Apartmanında kalan zanlı B.E'nin ikametgahında yapılan aramada 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 190 adet uyuşturucu haplar ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet siyah renk hassas terazi ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rolü şekline getirilmiş 10 TL kağıt para uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 24 bin TL , 650 Dolar ile 1100 Euro nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde Alayköy’de uyuşturucuları saklamak için bir evinin bulunduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının Alayköy’deki evinde 20:45-21:10 saatleri arasında yapılan aramada 180 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 300 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, B.E'nin yanı sıra Alayköy’deki evde kalan A.V'nin tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlı B.E'nin ifadesinde uyuşturucu maddeleri 2023 yılı Aralık ayında 56 gram hintkeneviri ve 400 adet hap olarak getirdiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının hintkeneviri ve hap sattığını ve bu iş karşılığında para aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı B.E'nin ifadesinde A.V'nin suçla suçsuz olduğunu, kira ödemesin diye evde kalmasını sağladığını, sakladığı uyuşturuculardan haberi olmadığını söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların beyanlarının araştırılacağını ve emarelerin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.