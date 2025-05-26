Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Mayıs 2025 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Girne’de, Yavuz Çıkarma Plajı Çemberinde, Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Tatil Operasyonu kapsamında, zanlının kullanımında bulunan araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 4 gram kokain ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 45 bin 400 TL nakit para ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlının Telegram üzerinden bağlantı kurduğu Lexsus lakaplı kişinin yönlendirmesi ve kendisine atılan lokasyon üzerine uyuşturucuları Boğaz Piknik alanında gömülü olduğu yerden aldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlıya uyuşturucu temine eden şahısların arandığını, cep telefonu görüşmeleriyle yazışmalarının inceleneceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.