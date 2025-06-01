Mahkemeye mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 31 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nden görevli bir polis ekibi tarafından Metehan Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının kullanımında bulunan LC 527 plakalı araçta yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 60 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan alıp almış olduğu kişinin yönlendirmesi ile Kuzey Kıbrıs’ta söylenen konumlara bırakacağını ve bunun karşılığında tasarrufunda bulunan 3 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi aldığını itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, emarelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Çiğdem Güzeller zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.