Jeoloji Mühendisi Vadili, “Marmara’daki 6,2’lik deprem Kumburgaz Segmenti üzerinde. Maalesef bu beklenen büyük İstanbul depremi değil. Keşke olsa ve stres yükünü kazasız boşaltsaydı” ifadelerini kullandı.

Büyük İstanbul depreminin 7 ve 7,5’in üzerinde olacağının tahmin edildiğini aktaran Vadili, “Zaten tekrarlama periyodunu doldurmuş durumda. Eli kulağında yani…” açıklamasını yaptı.

Vadili, “Bugünkü Marmara depreminin Adalar ve Avcılar segmentlerine doğru stres transfer ediyor olması olası büyük İstanbul depremine daha da yaklaştığımız anlamına gelebilir. Bölgeyi iyi tanıyan çalışan meslektaşlarımız tabii ki en bilimsel değerlendirmeler ile gerekli açıklamaları yapacaklardır. Hep beraber izleyip göreceğiz. Depreme dayanıklı kentler inşa edelim” dedi.