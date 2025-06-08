Mesele ile ilgili mahkemede yeminli şahadet veren Adli Şube’de görevli polis memuru Doğuş Alacan zanlı A.H'nin“Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal, Tasarruf, Taşıma, İthali Yasak Mal Bulundurma Ve Gümrüksüz Mal Tasarrufu” suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, 05-06-2025 tarihinde saat 09.50 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapan M.S ve A.H'nin yetkili makamdan izin almaksızın 2 adet valiz içerisinde 30 adet ASG marka havalı tabanca gazı 3 adet GMAX marka kutu içerisinde bulunan toplam 4.500 adet havalı tabanca için kullanılın çelik bilyaları ithal edip tasarruf ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, 30 adet havalı tabanca gazı ve 4 bin 500 adet çelik bilyelerin emare olarak alındığını aynı gün M.S ile A.H'nin tutuklandığını kaydetti. Aynı gün mesele ile ilgili zanlıların gönüllü birer ifade verdiğini de belirten polis, zanlıların her ikisinin de ifadelerinde suç olduğunu bilmediklerini beyan ettiklerini mahkemeye aktardı.

Meselenin henüz yeni olduğunu mahkemeye bildiren polis, meselenin henüz yeni bir mesele olduğunu alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu, söyledi. Polis, zapt edilen çelik bilyalar ve havalı tabanca gazlarının balistik incelemesi yapılarak zanlıların konu patlayıcı maddeleri ithal etme izinleri olup olmadığı ile ilgili de gerekli araştırmanın yapılması gerektiğinden zanlıların 4 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.